Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i numeri delle visite al J-Museum sono in netto aumento, esponenziale da quando non ha aperto i battenti nel 2012. 192 105 sono i visitatori accorsi nell'ultimo anno, un bel 15% in più rispetto alla stagione precedente e numeri che fanno salire a più di 1,2 milioni i biglietti strappati negli ultimi sette anni.