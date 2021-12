Una bella giornata, di formazione e di condivisione. Ieri, martedì 21 dicembre, si è tenuto un incontro di formazione al J Hotel dedicato alle Juventus Academy Élite presenti in Piemonte e Valle d'Aosta.Ben 18 le Academy bianconere coinvolte, ovviamente sempre nel rispetto dei protocolli attualmente in vigore: Chisola, Barracuda, Ivrea, Chieri, Pinerolo, Volpiano, Scuola Calcio Astigiana, Alicese Orizzonti, Diavoletti Calcio, Città di Baveno, Fossano, Cheraschese, Cuneo Olmo, Busca 1920, Sparta Novara, Suno, Don Bosco Alessandria e Aygreville.A questo incontro hanno preso parte il Responsabile e il Coordinatore Tecnico dell'Attività di Base di ogni società affiliata, piemontese e valdostana.Le aree trattate? Tecnica, Organizzativa, Portieri, Scouting Piemonte e Medica.È stata una giornata ricca di spunti che si è conclusa nel migliore modo possibile: con i partecipanti all'evento presenti all'Allianz Stadium per assistere alla vittoria dei bianconeri sul Cagliari.Lo riporta il sito ufficiale della Juventus.