Le parole di Armandoa La Stampa:"Questo è il momento migliore per affrontare i bianconeri. Non stanno bene, sono in difficoltà. L'occasione è ghiotta. Per vincere? Mettere tutto in campo. Il modo di giocare del Toro è un vantaggio in partite dove non devi risparmiarti. Come vivevo i derby? Era una gara da vincere per dare una gioia ai nostri tifosi: il Toro nella mia testa deve sempre stare tra le prime otto della classifica. L'anno scorso c'erano le condizioni per pensare all'Europa. Spero che il derby lo vinca il mio Toro. Dico mio perché al Toro sono legato e nel Toro giocano i miei amici: può risolverlo Sanabria, mi piacerebbe lo facesse Lukic, per lui un modo di chiudere l'episodio della non partenza per Monza. Come terminerà la partita? Spero senza beffa finale: a me è capitato due volte. Ma sono fiducioso, i miei ex compagni sanno cosa fare e lo faranno bene".