Giornata di corsa per la figlia di Pavel Nedved, Ivana. E con lei, ovviamente, c'era anche papà, che non ha rinunciato alla sua integerrima fama di grande atleta, ricordando ad Ivana di tenere il passo e non rallentare troppo, come ha ricordato la stessa Ivana su Instagram. E pensare che i presupposti per la corsetta pomeridiana erano completamente differenti, come ha ammesso ancora Ivana nelle stories: "Oggi sono tutta truccata perché avevo dei cosmetici da provare. Però mi sento una gran figa ad andare a correre super truccata e super pettinata...". Idea che sicuramente avrà cambiato dopo il "mazzo" che gli ha riservato papà Pavel negli allunghi...