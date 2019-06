Ci sono possibilità, certezze. E poi ci sono le notizie. Quel ch'è sicuro, però, è che sulla panchina della Juventus si stia creando un precedente pericoloso: non esiste più una verità assoluta, ma solo piste in cui fiondarsi. E se informare diventa gara, allora si fa davvero dura per tutti. Ad aumentare l'hype sul futuro tecnico bianconero ci ha pensato anche Ivana, figlia del vice presidente bianconero Pavel, che sui social è da tempo molto attiva. Chiaramente, la sua fan base è di matrice juventina. E una domanda informale, sotto a un post che non c'entra nulla con il calcio, magari può covare una notizia. Al tifoso che le diceva 'Dillo che nella valigia c’è Guardiola…', Ivana ha risposto con un like. Non vuol dire nulla. O forse vuol dire tutto.