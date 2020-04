Ivana Nedved, figlia del vicepresidente bianconero Pavel, ieri sera si è concessa alle domande dei suoi follower su Instagram, e inevitabilmente il discorso è caduto anche sulla Juve. "Qual è stata la partita più bella a cui ho assistito? Una sicuramente Juve-Barcellona 3-0 - dichiara la bella Ivana -. Arrivai da Montreux solo per vederla. Avrei detto l'ultima di papà (Juve-Lazio del 31 maggio 2009, ndr) ma non volevo sembrare scontata". Non assisteremo, in ogni caso, a un post dell’ex giocatore ceco per approvare o meno la scelta della figlia: "Mio papà non ama i social, non li ha mai amati, ed è giusto rispettare la sua opinione, infatti non ha nessun profilo su nessuna piattaforma" spiega infatti Ivana in un messaggio successivo.



