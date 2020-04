1









Ivana Nedved, figlia del vicepresidente juventino Pavel, ha parlato anche del padre rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram: "Per me il suo è un lavoro come un altro, semplicemente ha il vantaggio di aver fatto diventare la sua passione più grande la sua professione. E purtroppo non è cosa da poco, al giorno d'oggi. Spero di essere così fortunata anch’io, lo invidio per questo. Un aneddoto curioso? Quando papà festeggiò i suoi 35 anni fece un’intervista, una specie di rubrica mi sembra su non so più quale programma, dove i tifosi lo chiamavano e lui rispondeva alle loro domande. Io avevo 12 anni e mi venne chiesto di chiamarlo. Io chiamai, facendo tipo una voce strana per non farmi riconoscere, e iniziai a fargli domande sui suoi figli, me lo ricordo benissimo. E' durata un po', lui non si era accorto fossi io. Ho concluso la mia sfliza di domande dicendo ‘auguri papà’. Tornato a casa chiaramente quarto grado su come avesse fatto a non capire fossi io".



