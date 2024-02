"Se il Verona ha fatto tanto bene significa che laha fatto male, perché si è insolitamente offerta all’avversario, andando due volte sotto e mostrandosi vulnerabilissima", inizia così il commento disul Corriere dello Sport. "E così Allegri, al quale la difesa ballerina fa girare vorticosamente gli zebedei, sta vivendo la prima crisi stagionale: due sconfitte e due pari nelle ultime quattro uscite mettono a rischio il secondo posto e naturalmente rilanciano le solite menate sul futuro. Hai voglia a ripetere che questa Juve è imperfetta: non appena si è avvicinata al vertice ha mostrato la sua effettiva sostanza tecnica", si legge. Il giornalista poi aggiunge: "Quando poi le viene a mancare il risultato, ottenuto non importa come, apriti cielo. Il risultato è tutto, e non solo alla Juve: modifica giudizi, clima, progetti, sposta montagne di pregiudizi. Chiudo con l’appunto degli appunti:Al secondo posto dietro l’Inter e davanti al Milan, all’Atalanta, alla Lazio, al Napoli e alla Roma con i vari Cambiaso, Gatti, McKennie, Yildiz, Miretti, Kostic, Alex Sandro e Weah chi era arrivato? Lo spiritosanto?"