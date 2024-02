Il direttore del Corriere dello Sport Ivanai microfoni di Mediaset ha parlato della situazione della Juventus e sopratutto del futuro di Massimilianosu cui per il noto giornalista ci sono dei dubbi, aspetti poco chiari. Queste le sue parole:"C’è una cosa che non capisco perché mancano 4 mesi, quindi o lo chiami o non lo chiami. È vero che ha un anno di contratto ancora ma lui non parte nella stagione in scadenza quindi mi sembra tutto poco chiaro".