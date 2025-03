Getty Images

Iuliano torna a parlare di Tudor: 'Innamorato della Juventus'

un' ora fa



Le parole di Mark Iuliano a Radio Sportiva:



"Sono contentissimo perché Igor è un ragazzo e ora uomo eccezionale. È un allenatore che ha tante idee. Lo abbiamo visto in questi anni in Italia. Sono contento che la Juve ora ha Tudor al suo servizio. Uno juventino innamorato di questa maglia. Con il suo arrivo si può riscoprire quell'amore per la società e per la maglia che ultimamente sembrava un po' assopito. Vlahovic? Va recuperato, è uno di quelli che se lo metti al centro del progetto e gli crei qualcosa attorno può fare veramente bene. Avere Tudor come allenatore è una fortuna anche per lui".