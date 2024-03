Mark, ex difensore della, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di LeoVegas.news. Queste le sue parole sulla Juventus:- "Il campione che più mi ha impressionato è stato Zinedine Zidane, veniva dall’Europeo del ‘96 dove non aveva fatto bene, era molto giovane e timido, ci chiedevamo tutti come sarebbe andato alla Juve e dopo la prima partitella ci siamo guardati e abbiamo detto “questo è un mostro”. Non riuscivamo a togliergli la palla, leggeva il gioco prima degli altri, tra tanti campioni con cui ho avuto l’onore di giocare lui è stato il più incredibile di tutti".