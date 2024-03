Nella giornata di ieri si è svolto l'evento per la presentazione del documentario sulla carriera dell'ex calciatore della Juve, Paolo Montero. Tra i tanti suoi ex compagni presenti, anche Mark Iuliano ha voluto ricordare alcuni momenti vissuti insieme nello spogliatoio bianconero.'È come se non ci fossimo mai lasciati perché davvero il gruppo Juve è la famiglia Juve. Paolo per 10 anni è stato lo spogliatoio'.