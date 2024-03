L'ex calciatore della Juventus Markha parlato ai microfoni de Il Mattino. Queste le sue parole:"Il Napoli può rientrare in corsa per la Champions? Difficile dirlo adesso. Non posso dare una quota aritmetica: basta vedere la Juve che in un mese ha dilapidato un enorme bottino. Esattamente come il Milan che vive fasi alterne. Io non credo che sia in gioco solo il quarto posto. Si riferisce alla possibilità del quinto posto per il ranking UEFA? No, mi riferisco al fatto che anche la seconda e la terza posizione non è detto che sono già assegnate...".