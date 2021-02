Mark Iuliano ha parlato in un'intervista a Il Giornale: "Sinceramente sì perché la Juventus ha cambiato allenatore e poteva anche starci dopo nove anni di dominio che ci fosse una pausa, una flessione e per la legge dei grandi numeri ci sta. La Juventus è sempre squadra a se e non lo dico perché ho giocato lì e perché sono tifoso: è la sua storia a parlare chiaro. Il Milan per ora ha fatto bene e si merita di essere al primo posto, anche quando ha perso non ha mai fatto una tragedia e ha sempre guardato alla partita successiva e al bicchiere mezzo pieno. Diciamo che hanno ragionato un po' come fanno alla Juventus. Maldini sta facendo molto bene, è stato un grande giocatore e ora diventerà un grande dirigente. Poi c'è l'Inter che ha il dovere di vincere questo campionato perché ha una squadra e una rosa fortissima...I nerazzurri hanno un allenatore davvero forte e dunque capiamoci: se non lo vince è un fallimento".



SCUDETTO - "Io da juventino spero la Juventus (ride; ndr). Però devo dire la verità, sarei per il Milan perché se lo merita. Ha una squadra giovane ed è forse quella che lo merita di più. Poi ripeto, per me l'Inter ha il dovere di vincere questo campionato".



LITE CONTE-AGNELLI - “E che ti devo dire? (ride; ndr). Non c’èro e dunque è difficile dare un giudizio. Tra l'altro non me n’ero nemmeno accorto... Io con Antonio ci ho giocato 8 anni, mentre con Andrea ci sono cresciuto, è una persona seria è un Agnelli nel vero senso della parola. Andrea è anche tifoso della Juventus ed è dunque caldo, Conte è invece il figliol prodigo, lo è stato da calciatore e da allenatore ha riportato la mentalità vincente alla Juventus dopo anni duri. La scelta di lasciare nel 2014 è stata dura da digerire per tutti ed è rimasta qualche scoria. Ora allena l'Inter e questa non è mai una sfida banale, c'è sempre tensione. Non mi sento di giudicare, diciamo che non è stato un bello spettacolo ma posso comprendere. Posso solo dire che sono due persone eccezionali".



CHAMPIONS - "La Champions è una competizione difficile. Diciamo che è una delle favorite alla vittoria. Mettiamola così: come l'Inter ha l'obbligo di provare a vincere il campionato anche la Juventus ha l'obbligo di provare a vincere la Champions anche se non sarà facile".



MORATTI - "Questa è una battuta da leggere tra le righe... (sorride; ndr). Moratti è una persona così intelligente, e perbene che non ha mai fatto dichiarazioni a sproposito nemmeno quando era arrabbiato. Ha dato amore all'Inter, ha investito tanto e alla fine ha vinto. Non potrei mai dire qualcosa di male su di lui".