e si torna a parlare di. Come racconta Tuttosport, l'arbitro Pieroè stato protagonista di un botta e risposta a distanza con l’allora portiere nerazzurro Gianluca"Dopo il fallo di Iuliano si scatenò un parapiglia - ha raccontato -: undici giocatori, e anche Simoni gli sono addosso (all’arbitro, ndr). Cosa faccio? Niente. È una cosa prescritta. Gli ho dato un piccolo pugno nel fianco. Lui se n’è accorto e mi ha detto “chi è stato?” e io ho risposto “io non sono stato”. Ho raccontato una bugia. La cosa che mi fa specie, meno male che non ci sia una telecamera. Evidentemente l’ho dato quando eravamo tutti addosso all’arbitro. Lo volevo prendere? Non solo io, anche gli altri compagni volevano fare la stessa cosa. Quest’episodio l’ho raccontato perché facendo un libro, l’ho dovuto fare"."Non ricordo di aver ricevuto un “piccolo pugno” né da Pagliuca né da altri, mentre i giocatori dell’Inter contestavano le decisioni. Se c’è stato un contatto, in quelle “fasi concitate”, come le definisce Pagliuca, è stato di quelli che in campo possono esserci, non certo un pugno, che sicuramente avrei sanzionato. Su questo le immagini televisive sono eloquenti: si vede che, mentre i giocatori interisti mi vengono incontro, io mi allontano per raggiungere Simoni, l’allenatore dell’Inter, che era entrato in campo. Non bisogna tra l’altro dimenticare che i fatti che Pagliuca colloca dopo lo scontro tra Ronaldo e Iuliano si sono in realtà verificati al termine dell’azione successiva, quella del fallo di West su Del Piero, dove accordai il calcio di rigore (poi parato dallo stesso Pagliuca, ndr). Quanto all’episodio in quel momento io agii nella convinzione che il danno fisico fosse di Ronaldo ai danni di Iuliano e non viceversa: tecnicamente quell’azione, di cui in molti parlano dopo anni ed anni e dopo averla vista cento volte al rallentatore, era molto difficile da giudicare, sul momento e in velocità"."Scuse a Ceccarini? Non l’ho mai rincontrato perché lui non ha più arbitrato - aveva detto il portiere alla DS -. Evidentemente c’è un motivo. Se ho digerito il tutto? Mi sa che anche i miei compagni… è stato un furto vero e proprio. Tanti arbitri, indagati non hanno più arbitrato, e certi dirigenti non hanno più fatto i dirigenti… evidentemente…"."Pagliuca distorce la realtà: ho concluso la carriera al termine della stagione successiva per limiti di età e ho arbitrato ancora l’Inter e ancora Pagliuca (quarti di finale della Coppa Italia 1998-99 contro la Lazio, andata e ritorno, ndr). Non capisco come possa inventarsi una cosa del genere. Non capisco che vuole Pagliuca dopo tutti questi anni. In studio si è associata la parola “furto” al sottoscritto. Questo è grave. Se lo scopo era insinuare che io avrei fatto parte di calciopoli, ricordo che è scoppiato sei anni dopo quel fatto e cinque dopo il mio pensionamento per motivi anagrafici".