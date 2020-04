2









Sono passati ventidue anni esatti, ma a ben vedere dagli animi che si surriscaldano sui social, potrebbe essere successo tranquillamente ieri. Cosa? Ovviamente, si parla di Juventus-Inter del 26 aprile del 1998, lo scontro diretto che lanciò la Juve verso lo Scudetto, non senza le polemiche: infatti, per tanti che ricordano quella sfida, ce ne sono altri che non perdono occasione di ricordare il celebre scontro tra Iuliano e Ronaldo, in area di rigore. Il gol di Del Piero al 21' bastò ai bianconeri per staccare l'Inter, contendente serie per il titolo proprio grazie al campione brasiliano e così, il contestato rigore "mancato" torna a far discutere su Twitter. Al 70', Ronaldo entrò in area, entrando in collisione con il centrale juventino: la decisione dell'arbitro Ceccherini fu quella di lasciar correre, ma - come si vede - mai scelta fu considerata più galeotta. Così, interisti e juventini si stanno riaccendendo a colpi di tweet, con il Derby d'Italia che, anche in quarantena, strappa l'attenzione degli appassionati.



Sfoglia la GALLERY per leggere tutti i commenti