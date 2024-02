"L'ho già detto tante volte: il difensore era fermo e l'attaccante si muoveva. Ho un rimpianto: se avessi fischiato fallo in attacco, l'azione si sarebbe fermata e non ci sarebbero state tante polemiche", così Piero Ceccarini, l'arbitro del famoso contatto Ronaldo-Iuliano in Juventus-Inter del 1998, ha ricordato l'episodio intervistato da Repubblica. "Fu dura, per me e la mia famiglia. Io, i miei figli e mia moglie subimmo insulti e disprezzo, senza ragione. Quell'episodio danneggiò la mia carriera dopo il ritiro", ha aggiunto Ceccarini.