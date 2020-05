Mark Iuliano è stato uno dei protagonisti di quel 5 maggio 2002, quando la Juventus ha vinto 2-0 a Udine conquistando lo scudetto grazie alla contemporanea sconfitta dell'Inter a Roma contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l'ex difensore racconta quella giornata: "La stagione non era stata fantastica, abbiamo fatto diverse partite non eccelse, culminate con quella sconfitta di Parma dove avevamo giocato veramente male. Mancavano sei-sette partite alla fine e fu bravo mister Lippi a dirci di non mollare, di cercare di vincerle tutte e poi di aspettare. Dovevamo fare il nostro dovere e aspettare. Siamo stati bravi e forti nel rimanere sempre attaccati e crearci l'opportunità. Poi sappiamo tutti quello che è successo". Quel giorno sono bastati 10' per archiviare l'Udinese: "Noi siamo stati bravi. L'Inter doveva pensare alla sua partita, doveva vincere, perché in caso di vittoria nostra il pareggio a loro non bastava, non so per quale strana classifica. Vincemmo, facemmo gol subito, poi la amministrammo, anche perché ricordo che faceva un caldo pazzesco, a Udine. Immagino a Roma...". E dopo ogni gol della Lazio... "Noi ci siamo isolati da tutto, non volevamo saperne niente. Però è chiaro che il pubblico festeggiava, esultava, c'erano tanti tifosi e abbiamo cominciato a capire. Sul 4-2 le speranze erano aumentate e poi fu grande festa. Una grande gioia, c'eravamo passati anche noi da Perugia qualche anno prima. Abbiamo avuto la programmazione giusta per arrivare lì attaccati, una grande rincorsa e ce la siamo giocata bene".



FESTA E RICORDI - E via ai festeggiamenti: "Fu un delirio collettivo, una festa insperata, era una gruppo unito, coeso, festeggiammo tutti insieme in maniera bella, negli spogliatoi. Alla Juve si è sempre festeggiato subito, perché il giorno dopo si pensa subito alla stagione successiva. Ma è stata una giornata bellissima". Qualche ricordo poco nitido: "Le emozioni vanno un po' scemando, non ricordo neanche la formazione avversaria. A volte ricordo che dovevo marcare Bierhoff, invece era l'Udinese di Sosa e Di Michele. Ti rendi conti di aver fatto un'impresa non indifferente, ma in quegli anni ne abbiamo fatte tante di imprese non banali. Anche quella di perdere tre finali di Champions... Perderne tre non è facile, se ci metti pure l'Europeo del 2000, questo rimane un rammarico importante. Sono degli obiettivi che ti realizzano completamente. Anche se sono contento di quello che ho fatto, della mia carriera e di quello che ho vinto, ma sicuramente non aver vinto la Champions giocando 3 finali è dura, come perdere un Europeo che era già vinto. Sono delle macchie che rimarranno. Il percorso per arrivare lì è stato splendido, non è mai facile arrivarci. Vince però solo una squadra e sulla partita secca capita di perdere". E se dovesse scegliere tra il 5 maggio e una vittoria della Champions, Iuliano non ha dubbi: "Di scudetti ne avevo vinte già tre, la Champions sarebbe stata il coronamento di una vita, di tutti gli sforzi di una carriera. Quindi l'avrei barattata sicuramente".