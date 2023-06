Mark Iuliano, a TMW Radio, parla così del nuovo acquisto della Juventus, Timothy: "Mi convince. È duttile, ha passo. Deve migliorare negli assist e nei gol, non è troppo prolifico. Alla fine possiamo prendere chi vogliamo, ma l’importante è che si inizi a giocare al calcio". Su Frattesi: "Se vale 40 milioni? Se vediamo i prezzi in giro, ci siamo. Per una squadra italiana sono tanti, ma il valore del calciatore è evidente. È un giocatore pronto per il salto. Prendi Frattesi a 40 e lo rivendi in Premier a 90 prima o poi".