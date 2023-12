Parlando a margine del Gran Galà del Calcio in corso a Milano, l'ex difensore della Juventus e della Nazionale azzurraparla così dei centrali, e non solo, che si stanno facendo spazio nella nuova generazione che sta ripopolando il gruppo azzurro: "Bastoni e Di Lorenzo saranno dei perni della Nazionale dell'Europeo, hanno dimostrato e stanno dimostrando in questa stagione di essere giocatori notevoli, specie con la squadra di club. Hanno fatto un grande percorso, è bello premiarli, vederli e che siano il futuro della Nazionale sono sicuro"Lo sta dimostrando! Ha grande fase difensiva, grande carattere, se Vlahovic e Chiesa torneranno ai loro livelli, e fisicamente stanno dimostrando di essere quasi al top, sarà dura per tutti battere la Juve"."La Juve quando sceglie un difensore lo fa per diversi aspetti. Fisicamente sono due 'animali', tecnicamente non sono i migliori al mondo, non sono eccelsi ecco, ma in zona gol si stanno facendo sentire e gli vanno fatti i complimenti, perché dietro poi concedono pochissimo".