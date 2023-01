L'ex difensore della Juve Mark Iuliano ha commentato così la sconfitta di venerdi sera contro il Napoli.'Io non posso parlare in primis perchè sono sempre stato tifoso. Nei momenti di difficoltà si deve stare vicini alla squadra, è un anno che la Juve ha gli stessi problemi. Il Napoli è un avversario fortissimo e va riconosciuto. Diciamo che i bianconeri sono in manutenzione. Stiamo vicini alla squadra, stiamo vicini all’allenatore perchè quello che conta.è il risultato. La Juve deve dare i segnali di unione e miglioramento che aveva dato. Ogni allenatore ha una sua filosofia e non penso quella di Allegri sia il corto muso. Ora deve dare compattezza e sicurezza. Non è meglio non prenderle, ma va data sicurezza agli attaccanti che le palle gol che avranno potranno essere le palle delal vittoria'.