Anche l'ex difensore della Juve, Mark Iuliano, ha voluto commentare la stagione che stanno vivendo i bianconeri, soffermandosi in particolar modo sulla posizione di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole a Radio Bianconera.'Rispetto ad Allegri, non si può cambiare in breve tempo al cambio di giudizio estremo: un giorno osannato, quello dopo messo alla gogna. Sinceramente, nell’attuale situazione della Juve, non vedo un allenatore migliore del livornese. Comunque bisogna al più presto qualificarsi per la Champions. A giugno si vedrà'.