A CalcioStyle, l'ex difensore della Juve Markha parlato del momento dei bianconeri: "La Juventus è in difficoltà, ha perso Ronaldo ed è rientrato Kean, ma gli manca qualcosa. Dire che però la Juventus è in crisi è ancora presto però bisogna darsi da fare, allegri ha l’esperienza e la capacità di risollevarsi come successo in passato, vedremo come società e allenatore sapranno muoversi".