Intervistato da Calciomercatoweb.it, l'ex difensore bianconero Mark Iuliano ha parlato anche della sfida di questa sera tra Juve e Villarreal.

Ecco il suo pensiero: "È una gara molto significativa. L’avversario non è da sottovalutare, sta giocando molto bene in Liga. È una squadra compatta con giocatori di valore. Viene da un ottimo successo esterno. C’è da stare molto attenti, giocano bene. La Juve deve ripartire con la voglia e l’entusiasmo che aveva quando sono arrivati Vlahovic e Zakaria. Quello che si sta vedendo ora non basta in Champions, devono fare sicuramente di più".

E ancora: "Mi aspetto una buona prestazione. Rientra Danilo. C’è Zakaria che mi piace, con le sue leve lunghe. La gara la farà il Villarreal e vedremo una Juve di difesa e ripartenza, che è quello che fa Allegri da anni. Se riesce a rimanere in partita e gestire bene in fase difensiva potrà fare male in avanti. Loro, però, fanno calcio, e anche se prendono gol continuano a giocare, è la mentalità spagnola. Mi aspetto che la squadra faccia un buon risultato. Ma lo farà se ha capito gli errori da non commettere più".