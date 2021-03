Intervistato ai microfoni di Sky, l'ex difensore della Juventus, Mark Iuliano, non ha risparmiato critiche ai bianconeri, mentre ha esaltato i meriti dell'Inter di Antonio Conte.



I NUMERI - "L'anno scorso la squadra bianconera non ha avuto né miglior difesa né miglior attacco, ma le altre squadre giocavano peggio e facevano meno risultati della Juve. In quel caso i bianconeri hanno vinto lo scudetto pur non giocando benissimo, perché gli altri hanno fatto peggio. Quest’anno l’Inter, meritatamente è prima con merito, ha avuto alti e bassi, ma è accaduto soprattutto quando ha cercato di modificare il sistema di gioco".



CONTE - "Criticano Conte perché si difende e vince le partite in contropiede, ma l’Inter ha la sua identità, la sua struttura, sfrutta la grande difesa per far ripartire velocemente quei due là davanti, da quando ha ricominciato a giocare in quel modo non ha più sbagliato niente. Sulla Juve dobbiamo metterci d'accordo: bisogna capire cosa chiede la dirigenza ad allenatore e squadra. Sappiamo benissimo che i problemi della formazione di Pirlo sono la costruzione dal basso e il centrocampo".