L'ex giocatore della Juventus Markai microfoni di TvPlay ha commentato la Juventus e Massimiliano Allegri. Le sue parole:"In questa Juve c’è un grosso problema di personalità e mentalità. Allegri ha vinto tantissimo e va rispettato, ma per me è più un gestore che un allenatore, perché quando deve dare degli input fa fatica. Io non posso difendere dei concetti che non sono da grande squadra. In bianconero le aspettative sono altissime e quando prendi dei calciatori bisogna accertarsi che prima siano uomini. Se alla prima difficoltà hanno paura io credo che ci siano tanti problemi. Allegri fu mandato via con una squadra straordinaria ed è stato ripreso con una formazione molto più debole, con l’aspettativa di giocare un calcio divertente".