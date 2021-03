Un grande ex Juventus come Mark Iuliano ha presentato a Il Sussidiario la partita di questa sera contro la Lazio:



LA PARTITA - "Sarà molto bella, tra due squadre che giocano molto bene al calcio, aperta a ogni risultato. Due squadre che in questi anni si sono affrontate diverse volte anche in sfide molto importanti."



LA JUVE - "Giocherà come sa e com'è nelle sue possibilità. Magari qualche volta in questo campionato la Juve con squadre medie-piccole ha fatto fatica. Si chiudevano ed era più difficile superarle. Con squadre più forti, che lasciano giocare al calcio, potrebbe essere più semplice per la squadra di Pirlo."



TURNOVER - "Vedremo, perché la Juventus ha tante assenze e dovrà mettere in campo la formazione migliore. Lo scudetto è ancora possibile e finché la matematica lo consentirà la formazione bianconera dovrà cercare di perseguire questo obiettivo fino alla fine."



RONALDO IL PIÙ FORTE DI TUTTI I TEMPI - "Di questa epoca sicuramente, del resto ha eguagliato anche Pelè. Rimane sicuramente uno dei più forti di tutti i tempi. Un attaccante, un giocatore fortissimo, un professionista serio che si allena con scrupolo, un calciatore straordinario."



LA LAZIO - "Potrebbe fare una grande partita, perchè in campionato sono tanti gli impegni che si succedono. Certo giocare dinanzi alla squadra più blasonata d’Italia è sempre un grande stimolo per tutti, anche per la Lazio…"



IMMOBILE - "Un grande attaccante! L’ha dimostrato in tante occasioni, confermando il suo grande valore e qualità tecnica. Poi è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, un motivo in più per fare bene in questa partita."



PRONOSTICO - "Col covid tutto lo scenario del campionato italiano è profondamente cambiato: nessuna partita è scontata. Juventus-Lazio resta poi un incontro molto equilibrato, in cui potrebbe succedere di tutto…"