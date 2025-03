Iuliano alla Gazzetta: 'Contatto con Ronaldo? Nel basket era sfondamento, quella Juventus più forte dell'Inter'

2023 Getty Images

Iuliano sul contatto con Ronaldo: "Decisione corretta"

"Non era fallo. Se fosse stato basket, sarebbe stato sfondamento di Ronaldo", così Mark, commenta il tanto discusso episodio con Ronaldo in Juventus-Inter del 1998. Iuliano è stato intervistato da Gazzetta.it ed è tornato sullo scandalo di Calciopoli oltre a parlare dell'arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera."ERAVAMO PIU' FORTI" - "È tutta interpretazione. Resto convinto che l’arbitro Ceccarini abbia pesato l’episodio in modo corretto. Io rimasi fermo, presi posizione. Ronaldo, con la sua velocità pazzesca, venne a sbattermi contro. Non avevo alcuna intenzione di fare fallo. Detto questo, trovo irrispettoso, sia per la grandezza di Ronaldo sia per me, che si insista a ingabbiarci tutti e due dentro quell’attimo. Ciò che succede sul campo finisce sul campo. Nel tempo, Ronie e io ci siamo incontrati varie volte e non abbiamo mai parlato dell’episodio. Ronaldo è stato un attaccante immenso, il più grande che abbia mai affrontato. Chi ama il calcio vorrebbe che i Ronaldo giocassero per sempre.

"E Pagliuca parò il tiro di Del Piero, molti lo dimenticano. Per noi giocatori è tutto finito lì".SU CALCIOPOLI - "Alt. Eravamo una squadra pazzesca, tra le migliori al mondo, con allenatori come Lippi, Ancelotti e Capello, e non avevamo bisogno di aiuti né di aiutini. Sul campo, mai avuta la percezione che godessimo di agevolazioni"Igor ha assorbito la juventinità, farà capire a tutti che la Juve viene prima di tutto. Nei suoi allenamenti non ci sono tempi morti, intensità pazzesca. La salvezza dell’Udinese nel 2018 è stata una grande impresa, la situazione era complicata, ma ci tirammo su. Ci siamo messaggiati, lo andrò a trovare a Torino".