Intervenuta in conferenza stampa per presentare le imminenti sfide dellacontro Svizzera e Romania, la CT dell'Milenaha parlato anche della recente vittoria dellain Champions League contro il. "Ho fatto i complimenti alle ragazze bianconere, quello in Germania è stato un incontro storico, un vero e proprio spartiacque non solo per loro, ma per tutto il movimento", le sue dichiarazioni. "Ci siamo resi conto che cominciamo a competere con i grandi club europei e la differenza in campo l'ha fatta la compattezza di squadra. La Juve ha mantenuto la propria identità, ha sofferto quando doveva, ma nei momenti di possesso palla ha dettato i tempi e mandato fuori giro le tedesche che non hanno trovato le giuste contromisure".