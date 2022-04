Il difensore della Juventus Women e capitana della Nazionale italiana Sara Gama ha parlato in conferenza stampa in vista delle prossime gare di qualificazione ai prossimi Mondiali femminili, citando anche il mancato accesso a Qatar 2022 dei ragazzi di Roberto Mancini. Ecco il suo commento: "Non sentiamo assolutamente una responsabilità in più, la responsabilità è quella di dare continuità al lavoro che abbiamo fatto perchè ci è costato enorme fatica riportare la Nazionale ai Mondiali dopo vent'anni. Sono arrivate grandi gioie e grandi riconoscimenti, soddisfazioni e soprattutto un impulso incredibile alla nostra disciplina. Il primo obiettivo deve essere il consolidamento, e quindi l'accesso a questa competizione, questa è la pressione che sentiamo, basta e avanza come pressione che abbiamo sulle nostre spalle. Tutto il resto ci dispiace perchè ovviamente siamo un mondo unico e ci perdiamo tutti quanti, però la nostra responsabilità è questa".