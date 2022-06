Il capitano della Juventus Women Sara Gama è intervenuta ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale femminile. Ecco le sue parole: "Europeo? Adesso è cresciuta la pressione, ci sono tante cose. Quello che facciamo è importante per lo sviluppo della disciplina. Allo stesso tempo dobbiamo prendere questa competizione come un gioco. Noi giochiamo perché abbiamo tanta passione. Ci dobbiamo divertire perché ce lo siamo conquistate facendo quello che ci piace, cercando di non tralasciare niente perché vogliamo toglierci soddisfazioni. Le pressioni ci sono, ma cerchiamo di metterle da parte". E sul professionismo: "Siamo in un momento di grande trasformazione iniziato sette anni fa, che sta avendo una grande accelerazione. Vuol dire dare il 100% di credibilità per il movimento, che ci investe come sistema calcio, diventando più attrattivi".