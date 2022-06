Agnese Bonfantini ha parlato ai canali ufficiali della FIGC dal ritiro della Nazionale italiana femminile. Ecco il commento dell'attaccante della Juventus Women in vista dell'Europeo: "Ancora non ci credo, lunedì festeggerò il compleanno in Inghilterra, è un sogno che si avvera. Il ritiro? Sono state quattro settimane impegnative, di tanta fatica, ma ora che siamo alla fine ci sono anche tante soddisfazioni e spero di vivere questo Europeo al meglio possibile. Ho chiesto alle mie compagne se fosse tanto diverso dalla Champions che ho vissuto quest'anno, mi hanno detto che è ancora più bello perché sei dentro questa bolla dove viaggiando con il pullman vedi anche gli striscioni, tante cose... Non vedo l'ora di essere là, di "rubare" tutto con gli occhi e di vivere ogni secondo".