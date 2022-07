Anche Lisaè intervenuta in conferenza stampa in attesa dell'avvio dell'femminile. Ecco le parole del terzino della: "Manca ancora qualche giorno al match con le francesi ma la tensione inizia a farsi sentire; è stato un periodo intenso ma non vediamo l'ora di giocare. Ho imparato tanto in questa stagione, il cammino che abbiamo fatto inmi ha fatto crescere e mi ha insegnato a gestire le emozioni nel migliore dei modi. Qui inabbiamo un gruppo molto unito, ci aiutiamo in campo e fuori, e direi che questo è il nostro principale segreto [...]. Non ci poniamo limiti, vogliamo affrontare tutte le avversarie a viso aperto e andare avanti il più possibile. Dopo il Mondiale c'è stata una crescita incredibile del movimento e siamo cresciute tanto anche noi. So di essere importante per la squadra e voglio ripagare la fiducia della Ct e delle compagne".