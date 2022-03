Intervenuta a 90° Minuto, l'allenatrice della Nazionale femminile Milena Bertolini ha parlato della lotta scudetto in Serie A riservando anche un complimento a Massimiliano Allegri. Ecco il suo pensiero: "Guardando la rosa dell'Inter penso sia la squadra favorita per lo scudetto. In questo momento vedo di più nel Milan la fame di vittoria. Per quanto riguarda la Juve, Allegri sta facendo un gran percorso".