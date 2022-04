Intervenuta in conferenza stampa, l'allenatrice della Nazionale italiana femminile Milena Bertolini ha detto la sua anche sul percorso della Juventus Women in Champions League: "Le ragazze sono arrivate con un velo di tristezza, è stato un percorso entusiasmante ma che lascia un po' di amaro in bocca. Ho detto loro che devono essere orgogliose, hanno fatto un'esperienza importante che le farà crescere, e ora hanno l'opportunità già in questo raduno di rifarsi con le soddisfazioni che meritano, perché mettono sempre tanto impegno ed entusiasmo". E su Lenzini: "Ha un po' di febbre, vediamo di recuperarla. Se continua così ha sicuramente una grande prospettiva".