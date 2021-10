L'Italia femminile ha battuto la Croazia 3-0 nelle qualificazioni ai Mondiali. La bianconera Valentina Cernoia ha sbloccato il risultato, e dopo il match ha rilasciato questa dichiarazione a Rai Sport:essendo imprecise sotto porta. L’unica recriminazione è che abbiamo creato tanto e concluso poco. Lituania? Dovremo fare qualche step in più in termini di gol.Guardiamo cos’abbiamo sbagliato per poi prepararci alla prossima partita. Dedica per il gol? Ad una mia amica, che è un momento un po’ particolare per lei. Le mando un abbraccio".