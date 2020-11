In attesa di vedere all'opera l'Italia in Nations League (fra poco in campo al Mapei Stadium contro la Polonia) gli Azzurrini dell'Under 21 hanno regolato per 4-0 il Lussemburgo, staccando il pass per gli Europei di categoria in programma l'estate prossima. In campo anche un giocatore della Juventus, il terzino sinistro Gianluca Frabotta. Partito dalla panchina, Frabotta è stato inserito all'intervallo dal c.t. Nicolato e all'11' del secondo tempo ha innescato la bella azione che ha portato alla rete del 3-0 di Pinamonti.