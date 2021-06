Giorgio Chiellini ieri è uscito dopo nemmeno mezz'ora della partita dell'Italia contro la Svizzera, vinta poi 3-0 dagli Azzurri. Per il capitano della Juventus si tratta di una contrattura al flessore della coscia sinistra. Come sarà gestito dal c.t. Roberto Mancini adesso? Chiellini salterà l'ultima partita del girone, quella che determinerà il posizionamento finale dell'Italia nel proprio raggruppamenti, il match contro il Galles dello juventino Ramsey domenica alle 18. Così sarà pronto a rientrare in campo per gli ottavi di finale la settimana dopo.