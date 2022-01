Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa, sulla situazione Vlahovic, obiettivo di mercato della Juventus:



"Non potevamo concludere una conferenza senza parlare di lui… Io penso che di questo si potrebbe parlare a fatto compiuto. Adesso lui continua a fare il professionista, a fare quello che gli chiede l’allenatore, e l’allenatore lo mette in campo. La situazione è sempre la stessa, se dovesse cambiare qualcosa ne parleremo e analizzeremo. Se mi infastidisce? In tutta sincerità inizierebbe a darmi fastidio se lui smettesse di fare il proprio dovere"