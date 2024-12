Italiano parla di Vlahovic in conferenza

Alla vigilia diin conferenza stampa ha parlato anche del suo ex giocatore, allenato alla Fiorentina, ovvero DusanIl centravanti serbo ha giocato sei mesi con il tecnico del Bologna facendo grandi numeri in quella parte di stagione."Io ho conosciuto un fuoriclasse in quei sei mesi quando l'ho conosciuto, un ragazzo che con la grande fame di Firenze gli ha permesso di fare gol prima del mio arrivo e con me, lo abbraccerò volentieri domani".