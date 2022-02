Le parole di Vincenzo Italiano a Dazn:



"Coppa Italia? La nostra preparazione alla partita non sarà diversa dalle altre. Da domani pensiamo alla Juve, siamo in semifinale, diventa importantissimo arrivare preparati per mettere in difficoltà la Juve. Affronteremo una squadra fortissima, con grandi campioni e con un ragazzo che fino a poco fa era con noi. Diventerà un campione, ha fame e voglia. Cercheremo di limitarlo, speriamo non sia concreto come lo è stato oggi".