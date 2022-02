Vincenzo Italiano, in conferenza, parla così dell'addio di Vlahovic dalla Fiorentina.



SORPRESO DALLA CESSIONE - "Vi ho sempre detto di essere estraneo da questa situazione. Una situazione che andava avanti da tempo. Io posso solo mettere dentro e cercare di non far rimpiangere chi è andato via. I due arrivati sono due ragazzi che a vederli lavorare mi danno grandissima fiducia. Sono due ragazzi che sanno che devono dare tantissimo per la causa e in una piazza straordinaria. Io sono convinto che si prenderanno questa responsabilità. Tutto è tranquillo e tutto è a posto. Domani abbiamo un test difficile e dobbiamo farci trovare pronti".



COMMISSO - "Ho parlato col presidente, abbiamo chiacchierato ed era molto disteso perché quando parla con noi e con i ragazzi, come sempre ci trasmette grandissima vicinanza e grande carica da trasmettere. Non ci siamo detti altro che continuare su questa strada. Per quanto mi riguarda l'ho visto carico e concentrato e ci ha spronato ancora. E' felice di ciò che facciamo vedere e l'attaccamento che mostriamo. Ci ha detto di continuare così".



TRADITO DA VLAHOVIC? - "No, io ho sempre detto che col ragazzo parlavo solo di campo e di situazioni da aggiustare e modificare ma sul campo. Niente di tutto quello che ho sempre ribadito potevano entrare nelle vicende societarie. L'unico rapporto con lui erano situazioni di campo, nient'altro".