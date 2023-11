L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in cui è tornato a parlare anche della rete subita da Miretti.'Vedi gli avversari (la Juve, ndr). Se lasciamo poche possibilità agli avversari, dobbiamo farlo in maniera più attenta. Ho visto dei miglioramenti, non abbiamo mai fatto ripartire la Juventus lavorando molto bene sulle preventive. In quell'unica situazione siamo stati incapaci di non permettere a Miretti di fare gol. Dietro secondo me abbiamo fatto bene, meno nella loro area di rigore'.