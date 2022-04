Nella conferenza stampa di vigilia di Salernitana-Fiorentina, Vincenzo Italiano è tornato a parlare della sfida in Coppa Italia alla Juventus: "In tre partite non siamo riusciti a segnare alla Juve, che ha una struttura difensiva molto complicata da affrontare. È già tanto essere riusciti a metterli in difficoltà, ma evidentemente ancora non siamo pronti per superare una squadra come la loro. All’ultima di campionato proveremo a segnarle almeno un gol però siamo contenti di quello che abbiamo fatto vedere. Potevamo essere più svegli in qualche occasione, ma in queste tre partite abbiamo fatto delle ottime gare".