5









Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano nel corso della conferenza stampa di vigilia odierna ha rivelato come è riuscito a sostituire Dusan Vlahovic dal momento del suo addio ai viola a gennaio. Queste le sue parole:



VLAHOVIC - "Ci siamo sempre aggrappati alla forza del nostro gruppo e all’identità. Penso che sia grave per una squadra dipendere da un giocatore, diversamente quando non è in condizione perdi tutte le partite. Abbiamo perso un grande giocatore ma chi è arrivato si è messo a disposizione e siamo riusciti a comare quella mancanza. Abbiamo fatto bene ugualmente, ho sempre visto in crescita la squadra e sono contento. La gara di domani non rovinerà niente, i giocatori devono andare in campo a testa alta".