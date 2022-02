L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha espresso anche un suo pensiero sui sorteggi della Coppa Italia.



'Per fortuna ognuno ha il suo pensiero: ora non ci sono più squadre di C, ma solo B e A. Sarebbe bello vedere un sorteggio integrale sin dall'inizio, magari con partite come Fiorentina-Cosenza o Fiorentina-Juventus nel primo turno. Vedendo gli altri paesi, anche in Inghilterra, tra squadre di altre categorie, con gli stadi pieni... E' una cosa che mi piacerebbe vedere ma siamo costretti ad adeguarci. Siamo stati bravi ad arrivare fino a qui, ora troviamo una delle migliori in Italia e dimostreremo di quello che siamo capaci di fare'.