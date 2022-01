Alla vigilia del match di campionato contro l'Udinese in programma domani alle 20.45, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato della Juventus: "La situazione la conoscete - ha detto Italiano - Dusan si sta comportando come ha sempre fatto. Ha avuto qualche problemino fisico ed è reduce da qualche allenamento non al 100%, ma per il resto ho visto il solito Dusan Vlahovic. Il suo futuro? Non so dire nulla, perché non so che cosa accadrà".