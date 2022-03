L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Bologna, in cui è tornato a parlare anche di Dusan Vlahovic.



'L'ho ripetuto molte volte, l'unico timore era quello di dover dipendere totalmente da lui, ma abbiamo grande mentalità e abbiamo retto bene...Dopo il suo arrivo sono stati inseriti due giocatori di qualità e che stanno facendo benissimo, ma provenivano da un altro calcio quindi ci vuole tempo anche per loro. Ma sono stati inseriti in un contesto che funzionava bene. Siamo riusciti a fare punti con Piatek e Cabral che stanno crescendo. Se poi iniziamo ad aggiungere percentuali gol con gli attaccanti esterni, che devono capire che devono essere più esigenti, allora andremo meglio. Spero che riusciremo a farlo da qui alla fine'.