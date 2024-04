Dopo la vittoria della Fiorentina sul Sassuolo, l'allenatore Vincenzoha fatto alcune dichiarazioni interessanti riguardanti non solo il risultato della partita, ma anche il futuro di alcuni giocatori, tra cui Arthur. Il centrocampista brasiliano, attualmente in prestito alla Fiorentina dalla Juventus, tornerà alla squadra bianconera al termine della stagione."Ha avuto qualche problemino a livello fisico, sta tornando quello di inizio stagione. Quando gioca così, quando vuole essere il centro della manovra, per noi è tanta roba. Sta iniziando a giocare anche lungo, sa farlo nel corto. Ci darà tanto".