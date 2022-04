Intervistato su Dazn al termine di Fiorentina-Empoli, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato anche del suo ex giocatore Dusan Vlahovic: "Come affronterà la partita di stasera? Stiamo parlando di un ragazzo del 2000, ma è un fenomeno dal punto di vista della fame, della cultura del lavoro e vuole diventare un campione. Sono convinto che avrà preparato bene la partita di stasera, farò il tifo per lui", ha detto Italiano.